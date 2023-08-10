Україна

Полтавська команда не збирається робити зміни у тренерському штабі команди після невдалого старту сезону.

Ворскла у своєму Instagram опублікувала заяву, в якій спростовула чутки про конфлікт між головним тренером Віктором Скрипником та керівництвом клубу.

"Офіційно: футбольний клуб Ворскла повідомляє, що інформація про внутрішній конфлікт між керівництвом і тренерським штабом, подана деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.

Після гри з Рухом у Львові відбулася звичайна бесіда, без втручання в роботу одне одного. Не сумніваємось, перемоги попереду. Віримо в команду!" — йдеться в повідомлення полтавського клубу.

Нагадаємо, Ворскла невдало розпочала новий сезон, поступившись за сумою двох матчів грузинській Ділі (3:4) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Після цього була поразка від львівського Руху (1:4) в УПЛ.