Ліга конференцій

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Ділою.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грузинської Діли (1:3).

"По-перше, я хочу подякувати тим вболівальникам, які за нас вболівали і також хочу привітати команду суперника з проходом далі. Рахунок по грі...

Ті очікування від Ворскли... ми живемо в реаліях і знаємо, як нам важко. Ми ніколи не відрізнялися тим, що граємо яскраво, граємо як можемо. Ми терпимо, але завжди є людський чинник. Якась індивідуальна помилка веде до голу і це дуже прикро.

Але, незважаючи на все, я хочу подякувати своїй команді за те, що вона билася і намагалася. Комплімент команді суперника, яка нас обіграла, а для нас це буде добрий урок.

У неділю ми вже граємо свій чемпіонат, наше завдання зібратися, відновитися і якнайкраще зіграти на виїзді, хоча я знаю як важко грати у Львові проти місцевої команди. Дві доби діставатися гри… це ні в якому разі не відмовки. Такі ігри додадуть молодій команді чудового досвіду на майбутнє.

Не треба нам докірливо говорити, що ми повинні були. Нічого не повинні. Ми грали для Ворскли, для себе, для наших вболівальників. Нам шкода, що ми програли, бажаю успіху команді суперників у наступній стадії.

Була невпевненість припуститися вирішальної помилки. Боїшся помилитися – ти завжди помилишся. Коли граєш сміливо, це призводить до того, що в нас вийшло в останні півгодини в першій грі. На жаль, майстерність, яка є у нас, недостатня для позитивного результату", - сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Діла – Ворскла.