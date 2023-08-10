Україна

Новачок Бенфіки звернувся до Шахтаря та фанатів.

Шахтар та Бенфіка досягли домовленості щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна.

Український голкіпер прокоментував цю подію у своєму житті та подякував Шахтарю.

"16 років життя я присвятив Шахтарю. Тут я зростав як футболіст та як особистість. Велика цінність для мене мати можливість не лише бути в структурі такого великого клубу ⚒️, а й долучитися до його перемог.

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Велика вдячність кожному тренеру з часів Академії Шахтаря та до сьогодні. Ви навчили мене всього, що я вмію та знаю. Велика честь ділити роздягальню з видатними гравцями клубу 🔝. Ви завжди були для мене прикладом.

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Велика гордість мати підтримку найкращих та найвірніших вболівальників Шахтаря. Ви завжди залишитесь в моєму серці. Та зараз час йти далі. Я не прощаюсь, а кажу до побачення 🧡🖤", — написав футболіст у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше стало відомо, на скільки Трубін підпише контракт із Бенфікою.