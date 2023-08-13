Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 12 серпня 2023 року, 15:00.

У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі переміг столичну Оболонь (2:0).

Перемогу команді Романа Григорчука принесли забиті м'ячі у виконанні Васильєва та Ієде.

Також додамо, що у матчі було три вилучення. На 47 хвилині був вилучений Карась з Оболоні, після чого на 72 хвилині склади зрівнялися після червоної картки Кузику. Через шість хвилин друге вилучення у складі "моряків" отримав Салюк.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Оболонь у 3 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Оболонь 2:0

Голи: Васильєв, 14, Ієде, 62



Чорноморець: Шевченко — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Шпорн, Васильєв — Штогрін (Грисьо, 88), Ієде (Хадіда, 63), Бойчук (Авагімян, 46).



Оболонь: Федорівський — Осман, Карась, Приймак, Фатєєв — Черненко, Мороз, Слободян (Лук’янчук, 52) — Мединський (Нагієв, 68), Краснопір (Тарануха, 63), Прокопенко (Чернов, 52).



Попередження: Брагару, Кузик — Карась



На 47-й хвилині був вилучений Данило Карась (Оболонь) (друге попередження).

На 72-й хвилині був вилучений Орест Кузик (Чорноморець) (друге попередження).

На 78-й хвилині був вилучений Володимир Салюк (Чорноморець) (грубе порушення).