Команда Руслана Ротаня оформив два трансфери.
Хосе Ернандес, ФК Олександрія
11 серпня 2023, 12:50
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Макари Хосе Ернандесом.
Орендна угода з 26-річним еквадорцем розрахована на один рік – до червня 2024 року.
Всю свою кар'єру Ернандес провів на своїй батьківщині, де виступав уже за вісім клубів. Його контракт належить Емелеку, а із січня футболіст виступав в оренді за Гуаласео, де відіграв 14 матчів.
Водночас Олександрія відправила в оренду півзахисника Артура Авагімяна, який найближчий сезон проведе в одеському Чорноморці.
Зазначимо, що другу частину минулого сезону 26-річний українець провів у складі "моряків" — на його рахунку 12 матчів та два асисти.