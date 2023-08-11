Україна

Команда Руслана Ротаня оформив два трансфери.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Макари Хосе Ернандесом.

Орендна угода з 26-річним еквадорцем розрахована на один рік – до червня 2024 року.

Всю свою кар'єру Ернандес провів на своїй батьківщині, де виступав уже за вісім клубів. Його контракт належить Емелеку, а із січня футболіст виступав в оренді за Гуаласео, де відіграв 14 матчів.

Водночас Олександрія відправила в оренду півзахисника Артура Авагімяна, який найближчий сезон проведе в одеському Чорноморці.

Зазначимо, що другу частину минулого сезону 26-річний українець провів у складі "моряків" — на його рахунку 12 матчів та два асисти.