Україна

Нідерландець — про перемогу своєї команди.

Головний тренер Шахтаря Патрік Ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди в матчі чемпіонату України проти Олександрії.

"Вважаю, ми добре розпочали гру, агресивно діяли в атаці. Гольових шансів було багато, забили два гарні м’ячі через правий фланг – дві якісні подачі від Гіо, після яких Сікан забив перший гол, а другий – Траоре. І крім цього було багато моментів, де могли забивати третій та четвертий голи ще до перерви. У другому таймі ми втратили в організації гри, особливо в обороні, чого взагалі не має бути. І це дало чимало варіантів Олександрії. Діма Різник кілька разів добре допомагав команді, щоб втримати рахунок 2:1 до кінця матчу.



Гочолейшвілі? Щодо Гіо можу сказати, що він добре знайшов свої моменти в цих двох атаках: у першій отримав пас від Зубкова, з яким вони чудово взаємодіють на фланзі, а Сікан добре відреагував на подачу, а в другому випадку Лассіна виграв боротьбу в центрі штрафного й забив. Це дві гарні атаки, але після цього команда дещо знизила темп.



Чому так сталося? Можливо, надто спекотно було для футболістів на полі. Звісно, мені теж дуже спекотно, а це вже на дві години пізніше, і напевне це не допомагало гравцям. Та це не має бути відповіддю на другий тайм, тому що суперник теж втомився.



Заміни обох авторів голів в перерві? Лассіна мав невеличку травму протягом цього тренувального тижня, і перед початком матчу ми йому говорили, щоб він повідомив нас, коли стане важко, аби ним не ризикувати. Це була перша заміна. А другою заміною я хотів побачити дещо іншу гру на лівому фланзі, тому замінив Сікана в перерві.



Чи можна було уникнути пропущеного гола? Так, звісно, цей фланг не повинен був так грати, мало бути більше агресивності від нашого футболіста, що ближче до наших воріт і нашого штрафного.



Основні висновки після цього матчу? Мені не подобається, що в другому таймі впав рівень нашої організації та наш стиль гри з м’ячем. І те ж саме стосується оборони. Тож на цьому акцентуватимемо увагу найближчого тижня", — наводить слова нідерландця офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу третього туру УПЛ між Шахтарем та Олександрією.