Україна

Минулого сезону футболіст виступав в Іспанії.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Денисом Світюхою.

Угода з 21-річним українцем розрахована на три роки. Він дістався рівненському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Минулого сезону Світюха виступав за іспанську Льєйду, яка виступає в Сегунді Б. На його рахунку 25 матчів та один гол.

Також додамо, що Світюха є вихованцем Шахтаря. До вояжу до Іспанії, Денис виступав за Маріуполь.