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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 12 серпня 2023 року, 17:00.

Колос у матчі третього туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над рівненським Вересом (2:0).

Перемогу команді Ярослава Вишняка принесли забиті м'ячі у виконанні Безбородька та Оріховського, який реалізував пенальті, а до цього відзначився асистом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Верес у 3 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Колос - Верес 2:0

Голи: Безбородько, 24, Оріховський, 71 (з пенальті).

Колос: Фесюн — Цуріков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич — Богданов (Болбат, 81), Оріховський — Мякушко (Ільїн, 68), Велетень (Демченко, 53), Безбородько (Салабай, 81).

Верес: Паст — Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман (Шестаков, 73) — Дахновський (Балан, 11), Кучеров — В. Шарай, Яго (Кучеренко, 73), Блізніченко (Гайдучик, 73) — Марусич (Гагун, 81).

Попередження: Золотов, Бурда, Безбородько, Велетень, Мякушко — Яго, Гакман.