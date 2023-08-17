Незабаром команди дізнаються своїх супротивників.
УАФ
17 серпня 2023, 10:56
У четвер, 17 серпня відбудеться жеребкування четвертого попереднього етапу розіграшу Vbet Кубка України сезону-2023/2024. Початок церемонії в Будинку футболу — о 13.00. Пряму трансляцію дивіться на YouTube-каналі УАФ.
Четвертий попередній етап
Виступатимуть вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9—16 за рейтингом).
Склад учасників
Прем'єр-ліга
Колос (Ковалівка)
Чорноморець (Одеса)
Рух (Львів)
Металіст 1925 (Харків)
Верес (Рівне)
Полісся (Житомир)
Оболонь (Київ)
ЛНЗ (Черкаси)
Перша ліга
Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
Агробізнес (Волочиськ)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Лівий берег (Київ)
Маріуполь (Маріуполь)
Вікторія (Суми)
Друга ліга
Звягель (Звягель)
Скала 1911 (Стрий)
Базовий день матчів — 23 серпня.