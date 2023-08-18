Україна

Полісся налаштовується на двобій з добре знайомим суперником.

Півзахисник Полісся Артем Козак висловився напередодні матчу 4-го туру УПЛ проти ЛНЗ.

"Чи пішли на користь зміни у складі нашого суперника — буде видно з часом. Я вважаю, що виграти можна за рахунок налаштування. Видно, що ЛНЗ — амбітна команда з великими цілями. Буде цікава гра, ми вже давно знайомі дуелянти й від цього буде тільки цікавіше. Для них цей матч буде важливим, бо ми їх двічі обіграли в Першій лізі. Тому, як мінімум це буде цікава гра.

Чемпіонат і сам футбол — це така гра, яка перевіряє футболістів, як професіоналів на дистанції. Не можна після кожного попереднього туру опускати руки, гніватись і в собі шукати якісь проблеми. Треба аналізувати, треба вчитись. Звичайно, є неприємне відчуття, що програли в попередньому турі на останніх хвилинах. Я переконаний на 100%, що це зробить нас злішими. Ну, а мікроклімат в колективі не змінюється, бо його основи були закладені ще 2 роки тому, коли в команду прийшла велика кількість хлопців, які зараз тут", — розповідає півзахисник "вовків".

Матч ЛНЗ — Полісся відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 17:00. Слідкувати за онлайн-трансляцією можна на Football.ua.