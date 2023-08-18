Украина: Вторая лига

Третя поразка кременчуківців на старті змагань.

У третьому турі Другої ліги Кремінь-2 на своєму полі в Кременчуці приймав Реал-Фарму.

Одесити відразу взялися за справу. Перший гол гості забили на 7-й хвилині, а в середині першого тайму подвоїли перевагу.

Господарі спромоглись відповісти одним м'ячем, зафіксувавши остаточний рахунок матчу — 1:2.

Після трьох турів Реал-Фарма має 6 очок і посідає 4-е місце, Кремінь-2 ще не заробив жодного пункту, розташувавшись на дні турнірної таблиці.

Кремінь-2 — Реал-Фарма 1:2

Голи: Стецюк, 43 — Барсуков, 7, Фабер, 26.