Україна

Полісся налаштовується на двобій з добре знайомим суперником.

Захисник Полісся Владислав Шаповал висловився напередодні матчу 4-го туру УПЛ проти ЛНЗ.

"Скажу одразу, що боятись не потрібно нічого і нікого. Треба виходити й грати у свою гру, виконувати вказівки головного тренера Я думаю, якщо ми це будемо робити, то у нас продовжиться переможна серія проти ЛНЗ.

Я б не сказав, що стиль їх гри змінився. Команда грає в той самий футбол. Чого від них можна остерігатись — у них швидкі контратаки. Але якщо ми будемо протидіяти так, як каже головний тренер — у нас не буде ніяких проблем", — сказав захисник Полісся.

Матч ЛНЗ — Полісся відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 17:00. Слідкувати за онлайн-трансляцією можна на Football.ua.