Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 19 серпня та розпочнеться о 19:00.

Рух в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Колос.

Рух — Колос

Субота, 19 серпня, о 19:00. Стадіон Арена Львів, Львів. Головний арбітр – Володимир Новохатній (Київ). Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ.

Доволі неочікувано, але станом на початок четвертого туру, зустріч між Рухом та Колосом — це поєдинок лідерів чемпіонату. Рух після трьох матчів набрав дев'ять балів, обігравши усіх своїх опонентів, тоді як Колос все ж таки один раз зіграв внічию, проте за додатковими показниками обходить Шахтар та Олександрію.

Рух в першому турі грав проти Зорі та здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. Тоді здавалось, що це несподіваний результат, але подальші ігри показали, що все було логічно. В наступному поєдинку Рух знищив Ворсклу з рахунком 4:1, а в крайньому проекзаменував Полісся — 1:0.

Що стосується Колоса, то в першому турі команда Ярослава Вишняка втратила бали — 0:0 з Оболонню, а вже після цього були дві впевнені перемоги — над Чорноморцем та Вересом (обидві зустрічі завершились з рахунком 2:0).

Філософія команд дещо різниться. Якщо в Руху вирішили робити ставку на свою молодь, яка доволі вдало виступала Лізі УЄФА, то в Колосі все ж таки покладаються на досвідчених гравців з ім'ям в УПЛ, тому буде дуже цікаво подивитись це протистояння молоді та досвіду. Таланти Руху довели, що цілком можуть перемагати більш іменитих опонентів.

Очікуємо, що це буде дуже напружена гра з великою кількістю боротьби, а обидві команди будуть намагатися не допустити помилки.

Цікаво, що Рух утримує дві клубні рекордні серії в УПЛ: переможну з 3-х ігор та безпрограшну, яка триває 7 ігор: 5 перемог та 2 нічиї. Тому команда Пономарьова зробить усе, щоб зберегти тонус та серії.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Максим Максименко (дискваліфікація).

Цікаві факти:

Рух утримує дві клубні рекордні серії в УПЛ: переможну з 3-х ігор та безпрограшну, яка триває 7 ігор: 5 перемог та 2 нічиї.

Рух може пропустити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч) або зазнати 30-ї поразки.

40-й домашній матч Руху в УПЛ.

Ковалівці не пропускають голів в УПЛ впродовж 363-х хвилин і можуть покращити клубний «сухий» рекорд (382 хвилини).

150-й матч в УПЛ може провести Сергій Болбат (Колос).

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Климчук (Рух), 20-й – Павло Оріховський (обидва – Колос).

40-й матч Ярослава Вишняка біля керма Колосу в УПЛ.

Поточна форма:

Історія протистоянь: