Україна

Хавбек "гірників" розповів про своє відновлення після травми.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував своє поновлення після травми, а також поділився очікуваннями перед грою з Кривбасом.

"Поступово відновлююся – три дні бігаю на полі, а тепер почав тренуватися з м’ячем. Уже набагато краще почуваюся. Фізично трохи поки не готовий, але є час – до повернення до загальної групи планую ще тиждень займатися індивідуально. Особисто я сподіваюся, що до гри з Колосом буду готовий на 100%.

Гра з Кривбасом — це буде центральний матч туру. Кривбас завжди принциповий суперник. Минулого сезону було складно з ними, коли грали вдома, перемогли 1:0 у дуже запеклій боротьбі. На виїзді так само складно: я бачу, наскільки вони готові, наскільки злагоджені як команда. В останній зустрічі ми виграли 3:0, але це була непроста битва. Гадаю, що й недільний матч не стане винятком і буде дуже важко.

Складно прогнозувати, але я все ж сподіваюся, що Олександр Зубков вистрілить, бо в нього багато моментів, але він ніяк не може їх реалізувати", - наводить слова Судакова прес-служба "гірників".

Нагадаємо, матч Кривбас — Шахтар відбудеться сьогодні, 20 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.