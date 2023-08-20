Україна

Український фахівець прийняв рішення залишити посаду керманича дніпрян після поразки від Оболоні у 4 турі УПЛ (1:2).

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь несподівано обіграла Дніпро-1 з рахунком 2:1 та здобула першу перемогу після повернення до вищого дивізіону країни.

Цей матч став останнім для Олександра Кучера на посаді головного тренера дніпрян. Український фахівець оголосив на післяматчевій прес-конференції, що подає у відставку з посади керманича Дніпра-1.

Зазначимо, що Кучер очолював Дніпро-1 з початку минулого сезону, коли команда у підсумку фінішувала на другому місці в турнірній таблиці УПЛ.

У поточній кампанії Дніпро-1 здобув лише одну перемогу в трьох проведений матчах, тоді як на єврокубковій арені клуб опустився до рівня відбору в груповий етап Ліги конференцій.

Нагадаємо, раніше Євген Красніков залишив посаду спортивного директора Дніпра-1.