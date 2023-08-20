Україна

Матч проти Оболоні у рамках 4 туру УПЛ (1:2) став для українського фахівця останнім на посаді головного тренера Дніпра-1.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь несподівано обіграла Дніпро-1 з рахунком 2:1 та здобула першу перемогу після повернення до вищого дивізіону країни.

Під час післяматчевої пресконференції Олександр Кучер заявив, що залишає посаду головного тренера дніпровської команди.

"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом з тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", — цитує слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

Зазначимо, що Кучер очолював Дніпро-1 з початку минулого сезону, коли команда у підсумку фінішувала на другому місці в турнірній таблиці УПЛ.

У поточній кампанії Дніпро-1 здобув лише одну перемогу в трьох проведений матчах, тоді як на єврокубковій арені клуб опустився до рівня відбору в груповий етап Ліги конференцій.