Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 серпня 2023 року, 15:00.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь несподівано обіграла Дніпро-1 з рахунком 2:1 та здобула першу перемогу після повернення до вищого дивізіону країни.

Під час післяматчевої пресконференції Олександр Кучер заявив, що залишає посаду головного тренера дніпровської команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Дніпро-1 у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Оболонь 1:2

Голи: Піхальонок, 16 (пен.) — Тарануха, 46, Краснопір, 83



Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч (Пуріта, 71), Сваток, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Горін (Когут, 54) — Білл (Танчик, 54), Піхальонок, Лєднєв (Пірес, 79) — Ківінда (Філіппов, 46).



Оболонь: Федорівський — Нагієв (Мединський, 61), Вовкун (Фатеєв, 76), Приймак, Лук’янчук, Осман (Прокопенко, 46) — Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 75) — Суханов (Краснопір, 46), Тарануха.



Попередження: Піхальонок, Сваток — Вовкун