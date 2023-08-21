Україна

Підсумки матчу з Кривбасом.

Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук поділився емоціями після свого першого забитого м’яча у матчі з Кривбасом (3:3)

"Дуже важка гра з гарним суперником. Вважаю, перший тайм був під нашим контролем. Пропускаємо легкі голи, але й створюємо дуже багато, тому в наступних матчах, сподіваюся, заб’ємо більше і переможемо.



Дуже добре розпочали матч, створювали моменти, але пропустили. На другий тайм вийшли із завданням перемогти, але також пропустили. Розберемо помилки й рухатимемося далі.



Я дуже радий, що забив свій дебютний гол. Зубков чудово змістився і віддав передачу, а мені залишалося тільки підставити ногу та забити. Ще раз скажу, що дуже радий відзначитися, але є неприємний присмак від нічиєї", — цитує гравця офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступний огляд матчу Кривбас — Шахтар.