Україна

Форвард луганської команди поділився своїми думками після гри з Рухом.

Нападник луганської Зорі Назарій Русин прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі УПЛ проти львівського Руху (1:2).

"Я не знаю, чому ми програли. Питайте експертів. Ми зіграли два різні тайми. Перший тайм ми контролювали, могли забити. Могли забити й на початку другого. Після 2:0 була б зовсім інша гра. Не знаю. Мені здається, що після 70 хвилини ми трошки підсіли. Навіть не трошки, а добре. Було важкувато. А Рух додав. Молодці, вітаю їх з перемогою.

Команда фізично не готова до чемпіонату? Не знаю. Дивіться, всі збори ми тренувалися 15 людьми. 15 футболістів грало на зборах, нам не вистачало людей. Команда змінилася, змінився тренер. Нічого страшного, ми звикаємо. Впевнений, ми додамо. Минулого сезону ми теж програли 1:3, але нічого, потім додали. Думаю, все буде добре.

Нічого особливого від зміни тренерів я не відчув. Що цей, що цей — хороші тренери. Ми тільки знайомимося. Перший тур, нічого страшного. Прикро, що програли, але будемо рухатися далі.

Важко, коли команда щороку перебудовується. Треба звикати один до одного. Так, Бражка та Булеци десь не вистачало сьогодні, але в нас є молоді хлопці, нові футболісти. Думаю, ми зіграємося і все буде добре", — сказав Русин в ефірі MEGOGO.

Раніше головний тренер Зорі Ненад Лалатовіч заявив, що луганській команді необхідне посилення досвідченими гравцями.