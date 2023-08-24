Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 23 серпня 2023 року, 13:00.

Після перемоги над Динамо в чемпіонаті України Чорноморцю належало зіграти з одним із лідерів Першої ліги в четвертому етапі Кубка України.

Основний час завершився результативною нічиєю. А під час додаткових таймів по 15 хвилин Чорноморець зумів вирвати перемогу. Героєм зустрічі, як і в матчі з Динамо, став Самсон Іеде.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лівий берег — Чорноморець у четвертому етапі Кубка України-2023/24:

Лівий Берег – Чорноморець 1:2

Голи: Якимів, 37 – Кузик, 13, Ономіго, 114.

Лівий берег: 1 Чернятинський, 77 Биков (27 Астахов, 112), 5 Самар, 23 Слотюк, 17 І. Когут, 18 Дєдух (капітан), 97 Якимів (14 Співаков, 93), 10 Куліш (11 Войцеховський, 46), 20 Репета (21 Сухоручко, 58), 7 Вакуленко (96 Синиця, 46), 8 Литовченко.

Чорноморець: 99 Шевченко, 29 Вакула (11 Бойчук, 51), 5 Гучек, 9 Путря (капітан), 45 Брагару, 79 Салюк (3 Єрмаков, 61), 77 Штогрін, 20 Авагімян (8 Шпорн, 46), 70 Ієде, 10 Хадіда (27 Васильєв, 51), 7 Кузик.

Попереджені: Дедух (43), Литовченко (54), Самар (88), І. Когут (108) — Хадіда (19), Путря (56), Шпорн (84), Брагару (86), Гучек (106).