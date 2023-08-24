Україна

Олександрійці підсилились півзахисником.

Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про підписання контракту з півзахисником Артуром Микитишиним. Угода розрахована на три роки — до 31 травня 2026 року.

Артур є вихованцем академії Скала. У 2019 році перейшов до молодіжної академії Шахтаря. У сезоні 2020/21 років виступав за юнацьку та молодіжну команди "гірників".

На правах оренди виступав в УПЛ за Маріуполь, Керюлеті (Будапешт, Угорщина) та Кривбас.

У сезоні 2019/2020 захищав кольори України в складі юнацької збірної (U17).

Нещодавно Олександрія презентувала нову гостьову форму.