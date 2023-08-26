Україна

Півзахисник — про свої виступи та наступний матч.

Півзахисник Металіста 1925 Владислав Демченко дав коментар напередодні матчу проти ЛНЗ в чемпіонаті України.

- Владиславе, ти забиваєш у двох матчах поспіль, до того ж робиш це, виходячи лиш на заміну. Скільки я буду будеш забивати, коли тренери не шкодуватимуть суперників та ти проводитимеш на полі всі 90 хвилин?

- Дуже цікаве запитання, якщо чесно. Навіть не очікував такого запитання. Слава Богу, що вдається виходити на заміну та допомагати команді. Голи — це, звичайно, дуже приємно, але найголовніше — це результат команди.

- Як відчуваєш, набираєш оптимальні кондиції? Можливо, і найкращу форму в кар'єрі?

- Так, потрошку приходжу до тієї форми, яка була до травми й думаю, що вже вона навіть покращується. Та і, мені здається, що вся команда набуває своїх найкращих кондицій.

- З одного боку ти не грав по 90 хвилин з Минаєм та Гірником-Спорт, але з іншого боку, тут, мабуть, більше втомлює переїзд, сидіння в укритті в Горішніх плавнях. Як вважаєш чи встиг ти та інші гравці, які їздили на Кубкову гру відновитися?

- Так, звичайно, дорога була не легка, годин по п'ять їхали туди й назад, також сиділи в укритті. Але завтра це не буде мати значення. Офіційна гра, свисток — і все, все забувається, хто де їздив, хто де сидів. Тільки результат на перше місце стає.

- Про ЛНЗ. У них звільнили головного тренера після кубкової гри. На що можна розраховувати, що команда буде пригнічена чи навпаки на емоційному підйомі?

- У них була серія з декількох невдалих матчів і змінився тренер. Я думаю, що на цьому фоні, можливо, буде позитив і будуть футболісти на емоціях грати.

- Що потрібно Металісту 1925, щоб забрати три очки з Черкас? Ну, окрім голів Дмитренка?

- Грати в свою гру.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар розповів по підготовку команди до матчу УПЛ проти ЛНЗ.