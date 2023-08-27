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Керманич Минаю висловився про нічию у поєдинку проти Зорі (1:1).

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию з луганською Зорею (1:1).

Головний тренер Минаю Володимир Шаран поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Порівняно з матчем у Києві проти Металіста 1925, гра особисто мені сподобалася. Я гадаю, що глядачам теж. Не можу сказати, що ми закривалися у цьому матчі. Ми весь час намагалися зустрічати суперника в середній зоні і накривати гравців на початковій фазі атак, не давати їм розігрувати м’яч. Розуміли, що тій команді, яка буде багато володіти м’ячем, буде важко фізично. Я задоволений діями своїх підопічних. Ми розмовляли з ними, налаштовували їх на перемогу. Попри те, що грали проти Зорі. Зоря чи не Зоря, а нам потрібно налаштуватися на перемогу в кожному матчі, аби поправити турнірне становище.

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Як і з Металістом 1925 , у нас були моменти, які створювали, але не реалізували. Тільки з пенальті зрівняти рахунок. Було багато моментів, багато ударів від нас. Цікаво глянути статистику, я не пам’ятаю, щоб ми так агресивно грали і забили тільки один м’яч. Це показник того, що не вистачає майстерності. Але в цілому задоволені грою. Були гойдалки, могли виграти, могли і програти.

Сьогоднішня гра відповідає моїм вимогам на відсотків на 70 – це буде правильна відповідь. Бо тактично, і фізично, і за агресивністю ми сьогодні виглядали добре. Я побачив, що ми шукаємо передачі за спину, чого не було раніше. А було навпаки, що суперник використовував простір за нашими спинами. Якщо й далі будемо з таким бажанням, в такому ритмі грати, то все буде добре, поправимо своє становище. І ще важливо, щоб фортуна посміхалася, аби нам допомагала реалізувати ті моменти, які ми створюємо. Бо й сьогодні були удари, моменти, а голів немає. Кораблін вийшов, одразу створив момент. Якби такого було більше, було б краще. За такої спеки, вважаю, результат нормальний.

Фізачно ми підсіли тільки наприкінці поєдинку. Розумів, що так буде. Чуєв за день до матчу отруївся. В день матчу планували випустити Петька, але він теж отруївся, якийсь вірус у команді – два гравці захисного плану випали. Випустили молодого Корабліна, який добре грає з м’ячем, але не на відбір. Нам не вистачало таких гравців. Замінами можна було підсилити, але у резерві була молодь. Якби ми програвали, то я б давав молодим шанс, а так треба було зберегти структуру гри. З точки зору "фізики" темп був непоганий. Якби ми весь матч відбивалися, то було б важче. А так молодці хлопці.

Початок гри о 13:00, а не о 15:00? Ми попередили гостей, сказали, що краще грати о першій годині, ніж у третій. Бо спека більша у третій, ніж у першій. Ми тренування проводимо об одинадцятій, чудово розуміємо всі ці нюанси. В Ужгороді висока вологість, з третьої години до п’ятої спека ще вища, ніж зараз. Зоря просила перенести початок матчу на більш пізній час, але я сказав, що якщо розпочнемо о третій, то буде важче. Ми знаємо Ужгород, розуміємо ці нюанси, тому обираємо такі варіанти. З Шахтарем теж будемо о першій грати. Спека була однакова для обох команд. Зоря багато була в роз’їздах перед цим матчем, після четверга, але ж у них і вибір гравців більший. Загалом все добре, але якби забили другий м’яч, було б ще краще", — цитує слова Шарана офіційний сайт Минаю.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Зоря ви можете на Football.ua.