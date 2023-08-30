25-річний футболіст буде виступати за "фіолетових" до зими.
Іван Калюжний, ФК ЛНЗ
30 серпня 2023, 18:32
ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту із півзахисником Іваном Калюжним.
Угода з 25-річним українцем розрахована до зими цього року.
Калюжний виступав за Олександрію із лютого 2021 року. З тих він двічі віддавався в оренду – в ісландський Кефлавік та індійський Кералі Бластерс. У складі останнього він провів 19 матчів та забив чотири м'ячі.
Раніше повідомлялось, що Дулуб став новим головним тренером ЛНЗ.