Україна

25-річний футболіст буде виступати за "фіолетових" до зими.

ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту із півзахисником Іваном Калюжним.

Угода з 25-річним українцем розрахована до зими цього року.

Калюжний виступав за Олександрію із лютого 2021 року. З тих він двічі віддавався в оренду – в ісландський Кефлавік та індійський Кералі Бластерс. У складі останнього він провів 19 матчів та забив чотири м'ячі.

Раніше повідомлялось, що Дулуб став новим головним тренером ЛНЗ.