Україна

Юрій Дудник поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Виконувач обов'язків головного тренера ЛНЗ Юрій Дудник прокоментував поразку своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти Металіста 1925 (0:1).

"На жаль, сьогодні эмоції такі, що хочеться ридати. Хоча, по грі ми не заслуговували на поразку, могли виграти матч, зіграти внічию. Моменти були — не реалізували.

Якби ми знали чому не вдалося забити. Десь не вистачило везіння, майстерності. Я гадаю, що все це прийде. Буде робота — все прийде.

Ви бачите перспективи для подальшого прогресу команди? Якщо б ми їх не бачили, нас би тут не було", — сказав Дудник.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Металіст 1925.