Україна

Андрій Недєлін опублікував свій коментар до заяви власників харьківського клубу.

Виконавчий директор Металіста 1925 Андрій Недєлін прокоментував ситуацію після заяви від власників харківського клубу.

"Fais ce que dois, advienne, que pourra (Робіть те, що потрібно, хай буде, що буде – прим.).

Півтора року від початку геноциду, який чинить орда московитів на нашій землі, я вірив і сподівався, що мені не доведеться писати цей текст. Але увесь той терор, який щодня робили орки, поступово вбивав нашу з вами мрію, наш із вами клуб.

Тому, на жаль, сьогодні я вимушений це озвучити. Футбольний клуб Металіст 1925 фактично помер. Останній ракетний удар орків по інфраструктурі компанії, яка протягом останніх трьох років фінансувала наш клуб, зруйнував не лише відповідальний бізнес нашого регіону. Він зруйнував мрію сотень дітей, які прагнули займатися спортом, здобувати перемоги і гордо казати: "Я із Металіста 1925". Вони залишили без роботи більше 300 сімей, які день у день працювали над відродженням минулої слави харківського футболу. Фактично вони вбили усіх, хто опікується клубом. Бо футбол для нас — життя.

Усі, хто хоч трохи знається на внутрішній кухні футболу, розуміють, що в такий обмежений термін за подібних обставин знайти нових інвесторів фактично нереально. Враховуючи нашу історію і жагу до життя, знайшовся бізнес, що зацікався клубом. Завтра відбудеться останнє коло перемовин. Від якого залежить геть усе!

Я правда не знаю, що буде завтра. Результат перемовин або заб'є останній цвях і поховає наш клуб, або ж Металіст 1925 отримає ще один шанс на життя, розвиток і перемогу.

Дякую всім, хто весь цей час з нами. Саме на вашій підтримці і любові все трималося до сьогодні. Тримайте кулаки завтра за нас! Нам як ніколи потрібна ваша віра", - написав Нєдєлін на своїй сторінці у Facebook.

Після чотирьох ігор та п'яти турів Металіст 1925 набрав шість очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч команда, можливо, проведе проти Руху. Гра запланована на 3 вересня о 19:00 за київським часом.