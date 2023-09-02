Керманич Полісся — про перемогу над Оболонню у матчі УПЛ (2:0).
Юрій Калітвінцев, ФК Полісся Житомир
02 вересня 2023, 18:59
У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло перемогу над київською Оболонню завдяки двом голам у компенсований час.
Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев поділився враженнями від результату цього протистояння.
"На початку гри в нас були непогані моменти. Треба забивати. Кінцівка матчу була нервовою. Однак агресія, пресинг з боку нашої команди забезпечили нам необхідний результат. Найголовніше – це результат. Ми граємо на результат.
Я не бачив, що там саме було в кінцівці матчу з лави. Однак це рішення арбітрів. Сама ж гра мені сподобалася", — цитує слова Юрія Калітвінцева УПЛ ТБ.
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