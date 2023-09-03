Україна

Олександр Скакун поділився своїми думками про харківський клуб.

Перший заступник начальника ХОВА Олександр Скакун розповів, що пошук нового інвестора для Металіста 1925 вівся ще до того, як AES Group повідомила про зупинення фінансування клубу.

"По-перше, треба сказати, що ідеологічним засновником клубу є відома у футбольному світі людина – Стороженко Сергій Михайлович. У 2016 році саме він поділився зі мною своєю мрією повернути до Харкова великий футбол і саме йому прийшла ідея про створення футбольного клубу Металіст 1925. Я з великим задоволенням включився з ним у цей процес і як заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, і просто як корінний харків'янин, який мріє про такий проєкт у регіоні. Важливо сказати, що до цього процесу приєдналися ще кілька футбольних романтиків міста з-поміж уболівальників, які в результаті стали співзасновниками клубу і клуб стали називати народним. Це був третій рік війни та після непростого 2014 року Харків просто вимагав патріотичних рухів. Я тоді придумав девіз клубу "Народжені в бою" і щасливий, що він прижився і сьогодні це друга назва клубу. Тому і клуб, і вболівальники завжди поважатимуть Сергія Михайловича за його, як зараз, можна казати, стартап.

Що ж до емоційних гойдалок останнього тижня, я б сказав, що так, на гойдалках ми всі разом трохи проїхалися, але про повстання з попелу не йдеться, не було навіть займання, тому не було й попелу. Сталася криза форс-мажорного характеру, але Харків завжди славився сильними, характерними людьми і цю кризу подолано завдяки харківському меценату, про якого я, безумовно, готовий розповісти.

Ну по-перше почати хочу з того, що подякувати групі компанії АES Group та особисто її президенту Костянтину Валеуліну за все те, що було зроблено для клубу. АES Group з дня народження підтримувала клуб і три роки тому, придбавши контрольний пакет акцій, стала генеральним спонсором та управителем клубу в усіх сенсах. Підсумок сьогоднішнього дня чоловіча та жіноча команди у Прем'єр-лізі та Вищій лізі відповідно, дуже конкурентний юнацький колектив, дитяча академія. Костянтин Валеулін, будучи дуже амбітною людиною, вже під час війни сказав, що компанія клуб не покине цієї складної хвилини і зробить все, щоб після Перемоги у Великій Війні клуб жив і боровся за єврокубки. Активність цього літа на трансферному ринку, створення жіночої команди, плани з відкриття філій академії у кожному районі міста та області свідчать, що плани реально були амбітні.

Але війна є війною. Заяву голови наглядової ради клубу ви всі читали. Тут додати нічого. Перечитав всі коментарі під зверненням Валеуліна в соціальних мережах, щиро радий, що "шакалів, які б гавкали" у бік компанії не знайшлося, всі поставилися з розумінням і дякували за виконану роботу. Це справжня підтримка, це непереможний дух народу, згуртуватися у складний час, тож і перемога у війні буде за Україною та українцями.

Як ви розумієте, рішення АES Group про призупинення фінансування дозріло не в день заяви Валеуліна. До цього моменту вже велася дуже плідна робота і менеджментом АES Group, і топ-менеджментом клубу з пошуку нового інвестора. Уже була низка напрацювань. Проте важливо сказати, що була вимога до потенційного нового партнера — він мав розвивати харківський футбол. На мене теж виходила низка компаній України з проханням презентувати їх керівництво власникам клубу, як потенційних покупців. Але на питання про підтримку саме харківського футболу чітких відповідей не було, через це до переговорів ніхто не переходив.

Але в пулі компаній, які проводили аудит клубу, був власник компанії, який має стосунок до Харкова і у разі вдалих переговорів, готовий на себе брати зобов'язання щодо життєдіяльності клубу – дорослий, юнацький, жіночий та дитячий футбол, розвивати рухи вболівальників. У результаті кілька днів тому було підписано меморандум. Це важливо було зробити до 1-го вересня, до закриття трансферного вікна. Тому, наскільки я володію інформацією, поки є меморандум і через кілька днів угоду буде завершено.

З таким підходом, футбол у Харкові не просто житиме і розвиватиметься, а, я впевнений, буде вирувати і ми показуватимемо приклад усьому підростаючому поколінню, що правильне дозвілля це спорт, а не алкоголь і наркотики. Чи не це завдання старшого покоління, чи не це завдання державної та місцевої влади?

Зауважу, що я навмисно не називаю зараз нового інвестора. Тому що витік інформації може створити певні перешкоди угоді, це може зірвати наші плани.

Металіст 1925 приватний клуб, без будь-якої частки місцевих громад, тому існувати і, сподіваюся, квітнути він повинен за рахунок фінансових можливостей власників, а не платників податків. Що ж до підтримки влади регіону в частині спортивної комунікації, а ми знаємо, що і у військовій адміністрації та в міській раді є відповідні департаменти, то ця підтримка і була, і, впевнений, буде. І голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, і мер Харкова Ігор Терехов завжди цікавилися життям клубу та робили все, щоб великий футбол у Харкові розвивався. Впевнений, що ця підтримка тільки посилиться.

Я не спілкувався з інвестором і не знайомий, але представники топ-менеджменту клубу мені сказали, що цілі та завдання доведені дуже амбітні і не йдеться про формальну участь у єврокубках з вильотом на першій стадії змагань. На мою думку, це буде справжня чоловіча команда, яка буде готова боротися в цьому чемпіонаті за право бути в першій п'ятірці. Знаю, що такі плани були в АES Group, новий партнер може ставити в перспективі більш амбітні плани. Щодо дівчат, впевнений, що вони виграють чемпіонат.

Новий інвестор може робити або фундаментальні кадрові зміни, або невеликі системні коригування. Мені здається, що клуб сьогодні має таку ходу, що достатньо буде невеликих змін, яких неможливо уникнути. Сьогодні фундамент менеджерського складу клубу – це Андрій Недєлін та Юрій Данченко. Я, як уболівальник клубу, завжди уважно спостерігав за їхньою роботою. Це люди з великим футбольним майбутнім, якщо вони залишаться в клубі, особисто я буду впевнений, що ті амбітні завдання, про які говорить новий інвестор – це реальність.

АES Group опинилася в скрутному становищі, але вона планує бути мінорітарієм й наскільки матиме можливість, максимально й надалі буде підтримувати футбол та допомагати подальшому розвитку Металіста 1925", - наводить слова Скакуна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 продовжує існування та виступи в УПЛ.