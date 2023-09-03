Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 3 вересня, відбудеться матч шостого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють львівський Рух та харківський Металіст 1925.

Гра проходитиме на стадіоні Арена Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Сергій Задіран, а система ВАР не використовуватиметься.

Онлайн-трансляція:

Після чотирьох ігор Рух набрав 10 очок та посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста 1925 — шість балів та 10 рядок.