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Сергій Лавриненко підбив підсумки першої частини нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко прокоментував стартовий відрізок української Прем'єр-ліги, де його нова команда провела п'ять поєдинків.

"Часу на підготовку команди влітку було мало. Але вцілому я задоволений ставленням футболістів до роботи. За цей час ми багато зуміли змінити в ігровому плані, в тактичному плані. Дуже багато пропрацювали теоретичних занять. Щодо результату — вважаю, ми не добрали декілька своїх очок у перших п‘яти матчах чемпіонату.

Точно не програшною у нашому виконанні була гра із Ворсклою. Ми непогано виглядали. Але Фортуна була не на нашому боці. Ми завдали 20 ударів по воротах суперника, атакували більше. Але програли — 1:2. На більше могли розраховувати і у матчі з Колосом. Дві індивідуальних помилки зламали командну гру. А в іграх з Шахтарем і Чорноморцем — були і змістовна гра, і хороший результат.

Перехід на більш комбінаційну модель гри? Футболісти повинні повірити в те, що вони можуть грати в такий футбол. Коли ми грали першу гру сезону проти Полісся — я бачив на обличчях футболістів зневіру у власних силах. Вони не могли перелаштуватися, до них важко було достукатися. Але поступово ми це змінюємо. Вважаю, нам багато вдається. Помилки є. Але вони будуть завжди. Потрібно просто вірити в те, що ми робимо.

В місті я дуже рідко буваю. Живу в готелі з командою. Побутові умови мене всі влаштовують. В мене хороша тренерська і адміністраторська команда. Справжні професіонали. Це і Анатолій Коломієць, який величезний обсяг роботи виконує. І Сергій Дьомушкін. Це люди, на яких тримається багато чорнової роботи в клубі. Мій тренерський штаб — також постійно на зв‘язку зі мною. Тому я адаптувався. Все добре.

Гра новачків? Різні гравці приходили в різному функціональному стані. Тому об‘єктивно порівняти їх зараз неможливо. Яго — вже став улюбленцем вболівальників. Коли він приймає м‘яч — це одразу викликає емоції на трибунах. Його дуже тепло прийняли. Хоча він і зіграв дуже мало часу. І це означає, що вболівальники в Рівному розуміють гру і їх неможливо обдурити. Вболівальники бачать, що Яго повністю віддається на полі. Він швидко адаптувався. У Жуліо Сезара була піврічна пауза у ігровій практиці. Ми бачимо його потенціал. Але йому потрібно більше часу.

Щодо інших новачків — Василя Гакмана і Євгенія Шевченка теж тепло прийняли вболівальники. Хлопці виправдовують довіру. Приємно дивитися на їхню гру. Хоча ці футболісти прийшли з Першої ліги.

Не можна ще повністю оцінити гру Андрія Кухарука, який частину матчів пропустив через травму. Олександр Кучеренко теж був травмований. Вони лише набирають форму. Але обоє — точно нас посилять. Максим Марусич гідно конкурує з Миколою Гайдучиком. У конкуренції вони обоє стануть сильнішими.

Щодо гри з Кривбасом — стартовий склад визначимо після найближчого мінізбору. У загальній групі розпочинають роботу Андрій Кухарук і Дмитро Кльоц. Роман Гагун і Денис Балан — поки займаються індивідуально. Але за інформацією медичного штабу клубу — на їх повернення очікуємо найближчим часом.

Також планую залучити трьох-чотирьох гравців з команди U-19. Також перевіримо їх у товариській грі з Поліссям. Але основна відповідальність у цьому матчі ляже на футболістів основи, які мали недостатньо ігрової практики і багато пропустили через травми. Ціль гри з Поліссям — максимальний ігровий тонус для кожного футболіста. Не ставимо зараз за мету перевіряти якісь тактичні напрацювання до гри з Кривбасом. Поєдинок з Поліссям — це більше перевірка фізичних кондицій. Цього тижня ми працюватимемо в режимі двох щоденних тренувань, десятого — зіграємо спаринг, а потім розпочнемо тижневий цикл підготовки до матчу з Кривбасом.

Чого очікую від збірної України у матчах із Англією та Італією? Найважливіше — вірити у свої сили. В нас є новий головний тренер, на якого ми довго чекали. Це Сергій Ребров. І хлопці повинні вірити, що вони можуть перемогти. Суперники — непрості. Але у збірній Італії, наприклад, теж триває перебудова, теж новий тренер. Звісно ми очікуємо на хорошу гру і позитивний результат. Вболіватиму за збірну і сподіваюся на позитивний результат", - наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.

Після п'яти ігор Верес набрав чотири очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч в УПЛ Верес проведе проти Кривбасу – гра пройде у неділю, 17 вересня.