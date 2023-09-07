Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8 туру елітного дивізіону чемпіонату України. 

22 вересня (п’ятниця)

Оболонь – Верес 17:00

Олександрія – Чорноморець 19:00

23 вересня (субота)

Полісся – Минай 15:00

Ворскла – Кривбас 17:00

Рух – Шахтар 19:00

24 вересня (неділя)

ЛНЗ – Динамо 13:00

Зоря – Дніпро-1 15:00

Металіст 1925 – Колос 17:00

Нагадаємо, що на Football.ua доступний розклад матчів збірної України на 2023 рік.