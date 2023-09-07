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Рух - Шахтар, фото Шахтар
07 вересня 2023, 23:12
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8 туру елітного дивізіону чемпіонату України.
22 вересня (п’ятниця)
Оболонь – Верес 17:00
Олександрія – Чорноморець 19:00
23 вересня (субота)
Полісся – Минай 15:00
Ворскла – Кривбас 17:00
Рух – Шахтар 19:00
24 вересня (неділя)
ЛНЗ – Динамо 13:00
Зоря – Дніпро-1 15:00
Металіст 1925 – Колос 17:00
Нагадаємо, що на Football.ua доступний розклад матчів збірної України на 2023 рік.