Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вимушена заміна у розташуванні національної команди напередодні матчів відбору Євро-2024.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах відбіркового циклу Євро-2024 проти Англії та Італії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

24-річний українець отримав ушкодження у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташа. У нього діагностовано ушкодження сухожилля двоголового м'яза стегна. На відновлення йому знадобиться близько трьох тижнів.

Сьогодні, 5 вересня, Микола залишив розташування "синьо-жовтих" і вирушив до Києва, де відновлюватиметься під наглядом клубних лікарів Динамо.

Тим часом, в основну обойму команди Сергія Реброва було викликано півзахисника Дніпра-1 Олександра Піхальонка, який перебував у резервному списку. Сьогодні він має прибути до розташування збірної.

Раніше повідомлялося, що Зінченко, Мудрик, Циганков та інші легіонери приєдналися до збірної України.