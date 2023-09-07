Свій м'яч український хавбек забив у ворота турецького Бешикташу.
Микола Шапаренко, ФК Динамо Київ
07 вересня 2023, 16:59
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко став автором найкращого голу "біло-синіх" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
З великою перевагою у голосуванні серед вболівальників переміг результативний удар Шапаренка у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького Бешикташа (2:3). Він набрав 41% голосів серед 2,7 тисяч фанатів.
Друге місце у голосуванні посів нападник Владислав Ванат і його гол у ворота Оболоні (4:2). Трійку найкращих замкнули результативний удар вінгера Андрія Ярмоленка у грі з Чорноморцем (2:3) та гол хавбека Назара Волошина у матчі-відповіді проти Аріса в єврокубках. Обидва набрали по 13% голосів.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко та Шапаренко — серед претендентів на кращого гравця Динамо у серпні.