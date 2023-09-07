Україна

Свій м'яч український хавбек забив у ворота турецького Бешикташу.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко став автором найкращого голу "біло-синіх" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

З великою перевагою у голосуванні серед вболівальників переміг результативний удар Шапаренка у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького Бешикташа (2:3). Він набрав 41% голосів серед 2,7 тисяч фанатів.

Друге місце у голосуванні посів нападник Владислав Ванат і його гол у ворота Оболоні (4:2). Трійку найкращих замкнули результативний удар вінгера Андрія Ярмоленка у грі з Чорноморцем (2:3) та гол хавбека Назара Волошина у матчі-відповіді проти Аріса в єврокубках. Обидва набрали по 13% голосів.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко та Шапаренко — серед претендентів на кращого гравця Динамо у серпні.