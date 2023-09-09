Україна

Полісся готується до відновлення матчів після павзи.

Голкіпер Полісся Олег Кудрик розповів, як команда проводить тренування під час міжнародної павзи.

"Кожна гра — важлива, незалежно від того, товариська вона чи офіційна. Важливо грати, тримати себе в тонусі й, звісно, перемагати. Такі емоції точно не завадять ніколи. Зрозуміло, що це може бути не так важливо в товариській грі, іноді важливо спробувати награти нові зв'язки, тактичні схеми. Для молоді важливо тренуватись і грати з основною командою. Ми всі були молодими і коли молодь запрошують до першої команди, то завжди присутнє хвилювання, хочеться себе показати. Це здорово для молодих хлопців, бо вони відчувають довіру від тренерського штабу

В такі моменти, думаю, у нього можуть вирости крила, хочеться де більше доводити на полі, щоб закріпитись тут на постійній основі. Це класно, ми пацанів підтримуємо. Думаю, вони це відчувають і в них проявляється молодий азарт. З Вересом гратимемо 4 тайми по 30 хвилин, дві години футболу — це здорово, всі награються. Для тих, хто мав менше практики — це здорово. Бо тренування тренуваннями, а гра — це завжди, як свято", — сказав голкіпер Полісся Олег Кудрик.

10 вересня команда зіграє контрольний поєдинок з рівненським Вересом у форматі 4 таймів по 30 хвилин.