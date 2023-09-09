Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії спостерігатиме за очним протистоянням "синьо-жовтих" та "трьох левів".

У рамках п'ятого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 у групі С між собою зустрілися національні збірні України та Англії у польському Вроцлаві.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон залишив повідомлення у соцмережах щодо цього протистояння.

"Давай, Англіє! А також успіхів нашим друзям з України. Ми продовжуємо бути з вами, та завжди будемо. Слава Україні!" — написав Борис Джонсон в своєму Twitter.

Матч Україна — Англія розпочався о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за його подіями в нашій текстовій онлайн-трансляції.