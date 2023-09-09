Україна

Футболіст готується повернутись на поле.

Півзахисник рівненського Вереса Дмитро Кльоц, який через травму отриману ще наприкінці минулого сезону, пропустив старт нового чемпіонату — вже розпочав тренування у загальній групі. Футболіст розповів, як команда готується під час міжнародної павзи.

"Вже почуваюся значно краще. Цього тижня розпочав роботу у загальній групі. Обережно, але тренуюся. Радий знову працювати разом з усією командою. Важко оцінити, наскільки я готовий до гри зараз. Потрібно працювати з м'ячем і поступово повертати оптимальну форму. Тренуватися, щоб впевненіше почувати себе на полі.

Дуже скучив за офіційними матчами. Фактично, три місяці пропустив. Зараз дуже важко і фізично, і ментально. Але я дуже радий, що повернувся.



Вважаю, команда непогано розпочала сезон. Хлопці створювали багато моментів, намагалися контролювати м'яч. Не було матчів, в яких ми точно заслуговували на поразку", - сказав Дмитро Кльоц.

Після п'яти ігор Верес набрав чотири очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч в УПЛ Верес проведе проти Кривбасу – гра пройде у неділю, 17 вересня.