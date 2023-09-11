Україна

Футболіст сформулював цілі на сезон.

Півзахисник Кривбасу Максим Задерака розповів про своє визнання, плани на сезон та коротко проаналізував виступи свого клубу в поточному сезоні.

"Грати під тиском на результат психологічно складно для будь-якої команди. У цьому сенсі перемоги окрилюють та додають впевненості. На відміну від минулого сезону ми не зіпсували старт. Обережно про це зараз можна казати, але головні випробування попереду. Недоліки наявні, але намагаємось їх позбутися. Амбіції в нашого клубу максимальні. Головне уникати на дистанції необґрунтованих дискваліфікацій через картки, поведінку, неналежну агресивну комунікацію з арбітрами. Якщо й надалі ми всі разом продовжуватимемо так, як на старті сезону – впевнений, наші вболівальники підсумками поточного спортивного сезону залишаться задоволені.

У нас здоровий мікроклімат всередині колективу. Взаємини між гравцями попри потужну конкуренцію нормальні робочі. Звичайно важче гравцям із далекого закордоння. Без знання мови, у країні де триває гаряча фаза війни… Звичайно колектив допомагає цим хлопцям якнайшвидше адаптуватися. Юрій Миколайович ще з часів Шерифу довів, що може розвивати талановитих гравців. Яскравий приклад – Іван Дібанго. Як на мене, Дібанго вже зараз один з найкращих флангових захисників УПЛ. Цікаво спостерігати як люди режимлять, сприймають навантаження, терплять, додають у футбольному розвитку, прогресують і доводять тренерові власну профпридатність.

Завдання на поточний сезон? Бути максимально корисним команді та на кожному тренуванні працювати — допрацьовувати за 100 відсотків. Ніякі попередні звитяги в футболі не працюють. Доводити треба тут і зараз", — цитує гравця офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, Задерака та Вернидуб стали найкращими гравцем і тренером 6-го туру УПЛ.