Україна

Кривбас готується до матчу з рівнянами.

Воротар криворізького Кривбасу Володимир Маханьков – про домашній контрольний матч проти черкаського ЛНЗ — 1:1 та підготовку до матчів УПЛ.

"Це підготовча гра до чемпіонату. Так, заповнили паузу хорошим матчем проти непоганої команди. Бойовий поєдинок: моменти були, як у нас, так і суперника. Тренери розберуть гру, вкажуть на помилки, щоб у матчах УПЛ їх не припускатись.

Давно не грав у матчах, тому дуже задоволений, що вийшов та отримав ігрову практику. Продовжуємо готуватись до матчів УПЛ та налаштовані здобувати перемоги.

Сьогодні гра навіть була наближена до офіційної, адже зустрічались два клуби УПЛ. Тренуваннями тренуваннями, але гра – це екзамен. Добре, що тиждень закінчили спарингом.

В колективі дуже гарна атмосфера. У останньому турі перемогли у Ковалівці, після чого трохи перепочили, були три вихідні. Розуміємо, що Верес — амбітна команда, яку очолив новий тренер. Буде складна гра, але працюємо кожного дня, щоб показати свої найсильніші якості та перемогти", - цитує голкіпера офіційний сайт Кривбасу.

Нагадаємо, Задерака та Вернидуб стали найкращими гравцем і тренером 6-го туру УПЛ.