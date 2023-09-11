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Трагедія сталась під час поєдинку аматорських команд.

У Греції під час матчу між аматорськими командами Епталофос та Європос помер 33-річний футболіст, про це повідомляє Мetrosport.

Відомо, що на 37-й хвилині матчу Тімотеос Карасаввідіс знепритомнів. Йому надали першу медичну допомогу за допомогою дефібрилятора.

На місце прибула карета швидкої допомоги, яка доставила його до місцевої лікарні. Попри зусилля лікарів, Тімотеос помер, не приходячи до тями. У Карасаввідіса залишилося двоє дітей.

Раніше повідомлялось, що гравця збірної Панами застрелили на вулиці.