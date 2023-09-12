"Гірники" заповнили паузу в змагальному календарі спарингом.
Шахтар - Blago-Юність, ФК Шахтар
12 вересня 2023, 08:42
У понеділок, 11 вересня, донецький Шахтар провів товариський матч проти команди Blago-Юність із Івано-Франківська.
У складі "гірників" результативними ударами відзначилися Бондаренко та Янович, а Келсі та Егіналду оформили дублі.
Свій найближчий матч до УПЛ команда Патріка ван Леувена проведе проти столичної Оболоні. Гра відбудеться 16 вересня.
Огляд матчу:
Шахтар - Blago-Юність 6:0
Голи: Келсі, 11, 45, Егіналду, 38, 58, Бондаренко, 66, Янович, 78.
Шахтар: Рудько (Пузанков, 63), Міроші (Огарков, 63), Ракіцький (Козік, 63), Глущенко (Удод, 63), Топалов, Бондаренко, Кастілло (Цуканов, 63), Криськів (Очеретько, 46), Невертон (Кащук, 63), Егіналду (Янович, 63), Келсі (Сікан, 63).