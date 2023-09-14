Україна

Відразу два гравці поповнили склад команди з Ковалівки.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником донецького Шахтаря Андрієм Тотовицьким.

Орендну угоду з 30-річним українцем розраховано до літа 2024 року.

1 січня 2022 року Тотовицький підписав контракт із Колосом на правах вільного агента, але через війну за клуб так і не зіграв. У липні 2022 року Андрій перебрався до Шахтаря та провів у минулому сезоні дев'ять матчів, відігравши 226 хвилин.

Також Колос оголосив про підписання повноцінного контракту із нападником Кирилом Поповим, термін якого розрахований на три роки.

Минулого сезону Попов виступав за Колос на правах оренди, а його контракт належав Динамо. На його рахунку 24 матчі та один асист.