Україна

Досвідчений голкіпер приєднався до команди з Ковалівки.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із воротарем Романом Мисаком.

Угода із 31-річним українцем розрахована на один рік. Футболіст дістався клубу з Ковалівки безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Мисака був вірменський Алашкерт, де він провів три матчі минулого сезону, з яких два на нуль при двох пропущених м'ячах.

До цього Мисак виступав за Карпати, Рух, Кримтеплицю та Десну.

Також додамо, що на початку липня Мисак підписав контракт із Дніпром-1, але за дніпрян так і не зіграв.