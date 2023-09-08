У боротьбі за нагороду Бущан випередив чотирьох партнерів по команді.
Георгій Бущан, ФК Динамо Київ
08 вересня 2023, 12:12
Воротаря київського Динамо Георгія Бущана визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У голосуванні серед вболівальників, у якому взяли участь 3,5 тисяч фанатів, Бущан набрав 52% голосів.
Друге місце посів півзахисник Микола Шапаренко, який набрав 20% голосів, а трійку найкращих замкнули вінгер Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат (по 12%). Останнім був хавбек Віталій Буяльський – 4%.
Нинішнього сезону Бущан провів шість матчів, у яких пропустив дев'ять голів. Поки що йому не вдається зберегти ворота на замку.
Раніше повідомлялося, що Шапаренко — автор найкращого гола Динамо в серпні.