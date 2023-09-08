Україна

У боротьбі за нагороду Бущан випередив чотирьох партнерів по команді.

Воротаря київського Динамо Георгія Бущана визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У голосуванні серед вболівальників, у якому взяли участь 3,5 тисяч фанатів, Бущан набрав 52% голосів.

Друге місце посів півзахисник Микола Шапаренко, який набрав 20% голосів, а трійку найкращих замкнули вінгер Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат (по 12%). Останнім був хавбек Віталій Буяльський – 4%.

Нинішнього сезону Бущан провів шість матчів, у яких пропустив дев'ять голів. Поки що йому не вдається зберегти ворота на замку.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко — автор найкращого гола Динамо в серпні.