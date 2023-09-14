Історичний момент для чемпіонату України.
Ярослав Козик, ФК Динамо Київ
14 вересня 2023, 16:43
УАФ оголосила про призначення суддівських бригад на майбутні матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги.
Матчі майбутнього туру відбудуться з 15 по 18 вересня, при цьому відбудуться всі ігри без винятку.
Також відзначимо історичний момент – вперше на всіх матчах туру УПЛ використовуватиметься система ВАР.
Призначення арбітрів на 7 тур УПЛ:
15 вересня, п’ятниця
Металіст 1925 — Зоря — Клим Заброда (Суми). Арбітр ВАР — Андрій Коваленко
16 вересня, субота
Чорноморець — Полісся — Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР — Денис Шурман
Шахтар — Оболонь — Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАР — Віталій Романов
Олександрія — Минай — Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАР — Олексій Деревинський
17 вересня, неділя
ЛНЗ — Рух — Олександр Кальонов (Івано-Франківськ). Арбітр ВАР — Дмитро Бондаренко
Дніпро-1 — Колос — Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАР — Дмитро Панчишин
Кривбас — Верес — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). Арбітр ВАР — Віктор Копієвський
18 вересня, понеділок
Динамо — Ворскла — Ярослав Козик (Мукачево). Арбітр ВАР — Максим Козиряцький
Після шести ігор Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, а у Полісся – 12 балів та друге місце. Трійку найкращих замикає Кривбас – 11 очок після шести зустрічей.