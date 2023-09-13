Владислав опинився в заявці киян.
ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА, ФК ДИНАМО КИЇВ
13 вересня 2023, 09:47
Київське Динамо внесло правки в заявку на сезон Української Прем'єр-Ліги. Як інформує офіційний сайт УПЛ, в заявці киян з'явився нападник Владислав Супряга.
23-річний форвард виступатиме за столичну команду під 21-м номером.
Востаннє Супряга з'являвся на полі понад рік тому у складі Сампдорії.
Після повернення в Динамо Влад травмувався та довгий час лікувався.
Раніше Влада номінували на звання найгіршого гравця Серії А.