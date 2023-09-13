Україна

Владислав опинився в заявці киян.

Київське Динамо внесло правки в заявку на сезон Української Прем'єр-Ліги. Як інформує офіційний сайт УПЛ, в заявці киян з'явився нападник Владислав Супряга.

23-річний форвард виступатиме за столичну команду під 21-м номером.

Востаннє Супряга з'являвся на полі понад рік тому у складі Сампдорії.

Після повернення в Динамо Влад травмувався та довгий час лікувався.

Раніше Влада номінували на звання найгіршого гравця Серії А.