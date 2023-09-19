Україна

Ігор Суркіс розповів про проблеми молодих футболістів з ігровою практикою.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував рішення заявити команду U-19 у першій лізі ДЮФЛ.

"У нас дуже багато хлопців, які випускаються з академії, але не всі можуть грати. Я вже казав і повторюся знову, сподіваюся, що з наступного сезону буде чемпіонат U-21, тому що це необхідно. Хлопці мають десь отримувати ігрову практику.

Це розуміє і головний тренер збірної України Сергій Ребров, і підтримує цю ідею. Взагалі ми маємо таким чином розвивати наш футбол, щоб хлопці могли грати.

Наприклад, сьогодні у нас два воротарі. Коли їм давати грати? У нас буде важка наступна гра на виїзді, потім матч на Кубок України. Вони мають бути в ігровому тонусі.

Ми бачили, що окремі футболісти спочатку хвилювалися, тому що на такому рівні, коли кожне очко має значення, вони не можуть знайти свою гру. А коли вони матимуть ігрову практику, усе буде добре, і вони вриватимуться до основного складу. У будь-якому виді спорту, якщо ти не граєш, нема шансів вийти на новий рівень", - наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

Раніше президент "біло-синіх" прокоментував перехід капітана Динамо Сергія Сидорчука до бельгійського Вестерло.