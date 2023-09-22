Україна

Слова захисника перед матчем проти ЛНЗ.

Захисник Динамо Олександр Сирота розказав про підготовку команди до виїзного поєдинку із черкаським ЛНЗ, що відбудеться у суботу, 23-го вересня.

"Ми кожну команду аналізуємо, ведемо підготовку. Знаємо, як вони грають, але не під кого не підлаштовуємося, а будемо грати у свій футбол, як завжди.

Насичений графік? Ми й так до цього готові, адже в такому режимі грали і тоді, коли виступали у кваліфікації Ліги Конференцій. Тому, вважаю, для нас це не проблема.

Акцент під час тренування? На фізичне навантаження, бо Мірча Луческу каже, що ми постійно маємо бути у тонусі, зокрема і тому що попереду у нас три матчі протягом короткого проміжку часу, і всі до цього мають бути готовими", — сказав Сирота.

У суботу, 23 вересня, відбудеться матч 8-го туру VBET Ліги, у якому Динамо зіграє на виїзді з черкаським ЛНЗ.

Гра відбудеться в Черкасах та розпочнеться о 13:00 (стадіон Черкаси-Арена).