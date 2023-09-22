Україна

Нігерійський футболіст поділився своїми думками щодо повернення до Полтави.

Захисник полтавської Ворскли Наджееб Якубу прокоментував своє повернення до розташування українського клубу після оренди у фінському Ільвесі Тампере.

"Це чудово — знову повернутися додому. Найкращі відчуття. Я справді радий бути тут і продовжувати свою місію.

У Фінляндії мені було непросто, але там я також зустрів добрих людей, як і у Ворсклі – вони ставилися до мене дуже добре. Але є один момент: там було дуже холодно.

Я пам'ятаю свій перший український досвід. Коли я приїхав, у мене була така сама зачіска, як і зараз. Мені було всього 17 і я одразу почував себе як удома. І зараз я щасливий повернутись.

Зараз я виступаю за національну команду Республіки Нігер, і це завжди честь представляти країну.

Дуже хочеться, щоб цей жах скоріше закінчився і настав світ. Хотів би подякувати Збройним силам України за їх боротьбу за героїзм. Вдячний їм за це. Слава Україні – Героям Слава!” – сказав Якубу в інтерв'ю клубній прес-службі.

У складі фінського клубу 23-річний нігерієць провів 19 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Свій найближчий матч Ворскла проведе проти Кривбасу. Гра відбудеться завтра, 23 вересня, о 17:00 за київським часом.