Україна

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Сказав, що незадоволений першими хвилинами. Ми боялися суперника, пропустили гол. Якби не ВАР, рахунок був би 2:0. Тиску з нашого боку не було ніякого. Динамо грало у свій футбол. А від нас не було жодного зустрічного удару, не було конструктиву, до якого ми прагнемо у своїй грі.

Крім того, я заспокоював хлопців у перерві. У другому таймі в нас уже були хороші ігрові фази. Заміни, які проводили ми, не можна порівнювати із замінами у Динамо. Футболісти, яких випускали кияни, можуть грати в основному складі будь-якої команди. Але для наших молодих футболістів цей матч стане хорошим досвідом. Вони тільки вчора грали за другу команду, а сьогодні — вже за першу, та ще й проти Динамо.

Кожна команда має свої плюси й мінуси. Ми хотіли грати впевнено проти м’яча. У нас є індивідуально сильні гравці атакувальної ланки, за допомогою яких ми хотіли доходити до останньої третини поля. Але не виходило. Контроль м’яча заспокоює, але сам по собі не дає нічого більше — треба працювати та без м’яча. Тим паче, що контратаки Динамо — це завжди швидкість, завжди небезпечно. Знали, що Буяльський — непередбачуваний гравець світового класу, він робить різницю в будь-якій грі", — сказав Скрипник в ефірі програми Циганик Live.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Ворскла.