Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 22 вересня 2023 року, 19:00.

У рамках другого поєдинку восьмого туру української Прем'єр-ліги Олександрія приймала одеський Чорноморець на КСК Ніка.

Гості провели чудовий перший тайм, в якому чотири рази відзначилися у воротах голкіпера господарів Шевченка. Одесити не дали Олександрії перемогти хоча б у другому таймі, який вони звели до нічийного результату. У підсумку, 140-й матч Романа Григорчука на чолі клубів УПЛ його команда відзначила несподіваною перемогою з рахунком 1:5.

До Вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Чорноморець у 8 турі української Прем’єр-ліги:

Олександрія — Чорноморець 1:5

Голи: Кравченко, 72 — Єрмаков, 11, Штогрін, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77

Олександрія: М. Шевченко — Копина, Кравченко, Савченко, Ернандес — Кулаковський, Білошевський — Джевані (Альвіна, 70), Сігеєв, Микитишин — Ковалець.

Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Дада (Хадіда, 74) — Штогрін (Зігі, 69), Ієде, Бойчук.

Попередження: Сігеєв — Васильєв